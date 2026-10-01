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Замок откроет двери тем, кто хочет уйти от привычного мира и погрузиться в лабиринт образов В стенах замка соберутся: Принцесса Цветущего Леса — волшебная сказка с вплетением эмбиента, туманных синтезаторов и живой перкуссии птица виновата!! — группа из Москвы, песни которой наполнены светлой грустью и меланхолией, а на выступлениях музыканты неизменно появляются в броских костюмах и белом гриме Радуга наизнанку — меланхоличное инди с прохладной атмосферой и образной лирикой в паутине ритмических текстур Дружба и Досуг и шишкин мыс объединяются в одну супергруппу, чтобы сыграть любимые песни в акустике — про вампиров, зомби и других обитателей внутреннего мира. Уникальная возможность познакомиться сразу с двумя группами за один сет ТЭС — инди-группа из Нижнего Новгорода, которая играет музыку на стыке альтернативного рока, инди-попа и фанка с акцентом на вдумчивый, поэтичный текст. Группа превращает внутреннюю энергию чувств в тепло, которым делится со зрителями. Песни ТЭС — саундтрек к дороге: внешней, и внутренней Cream Sandwich — молодой коллектив из Нижнего Новгорода, играющий акустическое техно с элементами джаза. Танцевальные паттерны одновременно сочетаются с мелодичными фортепианными мотивами и абстрактными музыкальными образами. На концерте Cream Sandwich сыграют несколько композиций из своего предстоящего дебютного альбома Диджеи: virtual machine toadroad Начало в 18:00 Вход: 400 с репостом/600 без Пост: https://vk.ru/club242127120?w=wall-242127120_4
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