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Задача трёх тел, Проказа, Time, Язва

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

4х-часовой марафон шумных и экспериментальных гитарных движений. На сцене: Задача Трех Тел (Москва) — acid noise rock. Time — progressive / space. Язва — noise rock проказа — psych rock 500р с репостом https://vk.com/wall-235347275_3 / 700р без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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