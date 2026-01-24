Задача трёх тел, Проказа, Time, Язва
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
4х-часовой марафон шумных и экспериментальных гитарных движений. На сцене: Задача Трех Тел (Москва) — acid noise rock. Time — progressive / space. Язва — noise rock проказа — psych rock 500р с репостом https://vk.com/wall-235347275_3 / 700р без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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