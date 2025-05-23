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Йети-Бомж

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа приглашает тебя отметить их 10-и летный юбилей и ждёт всех, кто готов кайфануть от старых боевиков и новых треков. Ребята будут рвать глотки, крошить риффы и выпивать за тех, кто угорал эти 10 лет с ними. Так что надевай свой старый комбез, бери друзей и приходи танцевать! Выпивают с 7 вечера, угорают с 8 вечера. Вход: 400 рублей с репостом (https://vk.com/wall-216947114_64) и любовью / 500 рублей без усложнений. Оплата на входе.

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