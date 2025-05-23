Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа приглашает тебя отметить их 10-и летный юбилей и ждёт всех, кто готов кайфануть от старых боевиков и новых треков. Ребята будут рвать глотки, крошить риффы и выпивать за тех, кто угорал эти 10 лет с ними. Так что надевай свой старый комбез, бери друзей и приходи танцевать! Выпивают с 7 вечера, угорают с 8 вечера. Вход: 400 рублей с репостом (https://vk.com/wall-216947114_64) и любовью / 500 рублей без усложнений. Оплата на входе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи