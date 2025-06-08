Старый добрый Хейт-парад. Все уже знакомые и любимые многими музыкантами трэки в одном концерте. Ребята повторят уже сыгранные крутые песни и сыграют много нового. Бессменный ведущий Максим Шухов. Free donation. Концерт благотворительный.