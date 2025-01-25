Панк-рок-фрик-сейшн от художественной группировки «Барды+». Состав участников на сейшне ЯнваRock-2025: 18:00 Максим Максин 18:30 Летучий голавль - ex The Chub Ice - независимый музыкальный коллектив, играющий в стиле жилищно-коммунальный блюз. 19:00 ПрЕдПоСлЕдНеЕ ИСКУШЕНИЕ - Нарочито заостренная комедийность алогичных действий в сочетании с волшебными звуками. Гусарский квазиджаз, Фьюжн-даун, Цех-арт, Цыганский транс, Танго-даб, и Шансон-хардкор. 19:50 Фолк-Рок группа «Лунарь» The Lunar' - От ролевых эльфийских баллад до современных рок-обработок старинных средневековых и народных мелодий. 20:30 Дуэт «Проспект» - творческий тандем двух аккордеонистов из Нижнего Новгорода. 21:00 Враждебная Территория - звезды нижегородского рока 90-х. 21:40 Президент Смородина - Nовый rашн rок для сомневающихся. В перерывах выступят Саныч и Старец Константин! Последний презентует продажу своих произведений искусства. Ведущий - Сергей Данюшин. Вход: со двора. Выход: free donation.