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Когда лето зовёт (When summer calls)

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Ежегодный летний метал фестиваль с местными командами и новыми лицами и гостями. В этом году тебя ждут: O-Inari Kami (японский фолк-метал) Voidrider (трэш-метал) Object 550 (мелодичный дэт-метал) Арктарион (хэви / пауэр-метал) Вход: 400 рублей с репостом / 500 рублей без Пост: https://vk.ru/metalsummer2026?w=wall-231064897_36

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