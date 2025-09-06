Cаундтреки из легендарных фильмов — «Интерстеллар», «Гладиатор», «Тёмный рыцарь» и не только. В свете тысячи свечей Alta Musica Orchestra исполнит их так, что ты почувствуешь, будто стоишь среди дюн Арракиса, идёшь по полю битвы с Максимусом или несёшься сквозь кротовую нору к новым галактикам. Программа: «The Lion King» – Suite (Король Лев) «Time» (Начало / Inception) «Light of the Seven» (Игра престолов / Game of Thrones) «Interstellar Suite» *(Интерстеллар – 12:00 (Cornfield Chase) + оркестровая тема)* «Now We Are Free» (Гладиатор / Gladiator) «Zoosters Breakout» (Мадагаскар / Madagascar) «Chevaliers de Sangreal» (Код да Винчи / The Da Vinci Code) «They’re Alive» (Ведьмак / The Witcher) «Tennessee» (Перл-Харбор / Pearl Harbor) Сюита «Пираты Карибского моря» «The Medallion Calls» «Davy Jones» (в оригинале «Davy Jones Plays His Organ») «I See Dead People in Boats» (в оригинале «Up Is Down») «Jack Sparrow» «He’s a Pirate» Возможны изменения.