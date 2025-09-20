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«Времена Года»: Классика при свечах

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 699₽ до 1699₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Классическая музыка и современная атмосфера соединятся в магический симбиоз. Под мягким, мерцающим светом сотен свечей, струнный квинтет оживит одно из самых знаменитых произведений Вивальди — «Времена года». В каждой ноте, каждом движении смычка и каждой вибрации струн ты почувствуешь силу и страсть, которая пронизывает все четыре сезона. «Весна» прорастет в сердце нежными, радостными мелодиями, «Лето» наполнит вечер теплом и страстью, «Осень» принесет глубину и размышления, а «Зима» окутает хрупкой, прозрачной красотой. Исполнители: Струнный квинтет Alturis: Анна Суворкина — скрипка; Анна Свидерская — скрипка; Александра Избаш — скрипка; Борис Леонтьев — альт; Мария Лысенко — виолончель.

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