Сюрприз для всех ценителей тяжёлой музыки. В самом сердце Нижнего Новгорода состоится фестиваль с участием легенд отечественного хэви-метала, а также молодых представителей жанра. Всем быть! Будет жарко! Для тебя на сцене выступят: Воля и разум; Чёрный Обелиск; Гробовая Доска; Getran; O.N; Dark Summon.