Воля и Разум/Черный Обелиск + ...
Почаина. Летняя сцена, Почаинская 17ж
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от 1700₽ до 3500₽
Возраст 18+
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Про событие
Сюрприз для всех ценителей тяжёлой музыки. В самом сердце Нижнего Новгорода состоится фестиваль с участием легенд отечественного хэви-метала, а также молодых представителей жанра. Всем быть! Будет жарко! Для тебя на сцене выступят: Воля и разум; Чёрный Обелиск; Гробовая Доска; Getran; O.N; Dark Summon.
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