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  1. Нижний Новгород
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Воля и Разум/Черный Обелиск + ...

Cargo Cult
Почаина. Летняя сцена, Почаинская 17ж

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Завершение:

от 1700₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Сюрприз для всех ценителей тяжёлой музыки. В самом сердце Нижнего Новгорода состоится фестиваль с участием легенд отечественного хэви-метала, а также молодых представителей жанра. Всем быть! Будет жарко! Для тебя на сцене выступят: Воля и разум; Чёрный Обелиск; Гробовая Доска; Getran; O.N; Dark Summon.

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