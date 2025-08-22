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Воля и Разум. Чёрный Обелиск. Гробовая Доска + ...

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

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Завершение:

от 1800₽ до 3700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Лето подходит к концу, а у нас сюрприз для всех ценителей тяжёлой музыки. В нижегородском клубе «Ненависть» состоится фестиваль с участием легенд отечественного хэви-метала, а также молодых представителей жанра. Всем быть! Будет жарко! Для тебя на сцене выступят: Воля и разум Чёрный Обелиск Гробовая Доска Getran O.N Dark Summon

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