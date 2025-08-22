Лето подходит к концу, а у нас сюрприз для всех ценителей тяжёлой музыки. В нижегородском клубе «Ненависть» состоится фестиваль с участием легенд отечественного хэви-метала, а также молодых представителей жанра. Всем быть! Будет жарко! Для тебя на сцене выступят: Воля и разум Чёрный Обелиск Гробовая Доска Getran O.N Dark Summon