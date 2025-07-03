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Вход в пустоту

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В глаза бьёт свет, и бас раскачивает тело низкой вибрацией, унося высоко — сквозь потолок, к самому богу. Звуки тромбона увлекали нотами в галлюцинаторный транс, звук растекался по венам. Секс. Рок-н-ролл. Тур — «Вход в Пустоту». Психоделическая дискотека мерцала перед глазами, как мультики, а сменявший её грязный шум гитар заставлял немедленно сбросить одежду. Я превращался в собаку — собакам не нужна одежда — но я точно знал, что не потеряюсь в лесу умопомрачительных звуков и ритмов. Девочки превращались в ящериц и расползались по углам, и их голоса звали меня к себе. Я впускал в себя каждый аккорд, и хотелось целовать свои вены. Что нельзя пощупать и увидеть, но отчего можно прозреть или свихнуться? Что есть в той пустоте, в которую на полной скорости несётся спящий таксист? Тебе дадут не секунду, а целый вечер. Целый вечер на то, чтобы это ощутить. Участники: Vintage Porn — истинный рок-н-ролл и взрыв пубертатных эмоций. Тумба-Юмба — песни в пустоту, э-советское эмо, припадок обезьяны на сцене. Окурки — просто крутые ребята Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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