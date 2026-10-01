Вечериночка в баре
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 18+
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Вечеринки
Про событие
Вечер, когда ты потанцевать под яркие танцевальные ритмы. Отдыхай, пей, восстанавливай силы в фокусе происходящего. А ещё проведут любительский чемпионат по Мортал Комбат в уютном споте для всех желающих. Запись на чемпионат МК на месте, победители получат призы в баре. За диджейским пультом: Sasha Veegaas Вход свободный.
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