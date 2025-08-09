Приходи посмеяться над абсурдными приключениями культовых персонажей вселенной Кевина Смита. посмотришь: «Клерки 2» (2006), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001). Двери в 19:00, начало в 19:30 Оплата на входе. Обязательно бери паспорт. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.