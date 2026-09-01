Поговоришь о фильме Кристофера Нолана и истории, которой почти три тысячи лет. Новая интерпретация классики или слишком вольное обращение с Гомером? Разберёшься, какой получилась «Одиссея» Нолана, почему она вызвала столько споров и что режиссёр изменил в знакомом сюжете Лекцию проведёт Лида Кравченко — киножурналистка и автор проекта «Хижина в лесу» Вход свободный, по регистрации.