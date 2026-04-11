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  1. Нижний Новгород
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Valya!Valya!

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Точка невозврата пройдена, и теперь пришло время встретиться с ней лицом к лицу: концерт в поддержку нового мини-альбома «Самое страшное уже произошло». В новом релизе дуэт попрощается со старым звучанием и будет надеяться на перерождение. Ты сможешь услышать новую историю с самого начала. Самое страшное уже произошло, теперь осталось только дышать и двигаться дальше. Кто такие Valya!Valya! Колючий дуэт, сочетающий живой и электронный звук, раздает тоску, которая иногда притворяется весельем, для детей, которые иногда притворяются взрослыми

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