Точка невозврата пройдена, и теперь пришло время встретиться с ней лицом к лицу: концерт в поддержку нового мини-альбома «Самое страшное уже произошло». В новом релизе дуэт попрощается со старым звучанием и будет надеяться на перерождение. Ты сможешь услышать новую историю с самого начала. Самое страшное уже произошло, теперь осталось только дышать и двигаться дальше. Кто такие Valya!Valya! Колючий дуэт, сочетающий живой и электронный звук, раздает тоску, которая иногда притворяется весельем, для детей, которые иногда притворяются взрослыми