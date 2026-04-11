Valya!Valya!
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Точка невозврата пройдена, и теперь пришло время встретиться с ней лицом к лицу: концерт в поддержку нового мини-альбома «Самое страшное уже произошло». В новом релизе дуэт попрощается со старым звучанием и будет надеяться на перерождение. Ты сможешь услышать новую историю с самого начала. Самое страшное уже произошло, теперь осталось только дышать и двигаться дальше. Кто такие Valya!Valya! Колючий дуэт, сочетающий живой и электронный звук, раздает тоску, которая иногда притворяется весельем, для детей, которые иногда притворяются взрослыми
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи