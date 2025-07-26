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Угловая
улица Красная Слобода, 9А
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700₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Фестиваль-коллаборация от команд Tago Mago и Terminal A. Большой концерт инди-групп, арт-маркет и другие активности будут ждать тебя во дворе Терминала. Открой невидимые ворота в атмосферу колыбели с прекрасным пейзжем и чарующим летним вайбом. Лайн-ап: Континенталь / Black Hole Surfers / Пшеничка / Грязная работа / Магнитола / Второй этаж поражает / Влажность-2018.
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