Фестиваль-коллаборация от команд Tago Mago и Terminal A. Большой концерт инди-групп, арт-маркет и другие активности будут ждать тебя во дворе Терминала. Открой невидимые ворота в атмосферу колыбели с прекрасным пейзжем и чарующим летним вайбом. Лайн-ап: Континенталь / Black Hole Surfers / Пшеничка / Грязная работа / Магнитола / Второй этаж поражает / Влажность-2018.