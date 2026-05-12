Тебя ждёт первая часть легендарной саги о «Гарри Поттере» на большом экране — с безалкогольным сливочным пивом и обсуждением скрытых смыслов. Ты получишь: · просмотр фильма в уютной атмосфере с пледами, приглушённым светом и волшебной атмосферой; · сливочное пиво по рецепту из книг и вкусняшки к нему; · обсуждение символизма дружбы, выбора и взросления Гарри, а также темы магии и обыденности; · разговор о школе Хогвартс, волшебных существах и философском камне; · новые знакомства и тёплые впечатления.