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Твоя пауза от дедлайнов: «Погружение в волшебный фильм Гарри Поттера»
Дом мафии, Алексеевская улица, 13
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Тебя ждёт первая часть легендарной саги о «Гарри Поттере» на большом экране — с безалкогольным сливочным пивом и обсуждением скрытых смыслов. Ты получишь: · просмотр фильма в уютной атмосфере с пледами, приглушённым светом и волшебной атмосферой; · сливочное пиво по рецепту из книг и вкусняшки к нему; · обсуждение символизма дружбы, выбора и взросления Гарри, а также темы магии и обыденности; · разговор о школе Хогвартс, волшебных существах и философском камне; · новые знакомства и тёплые впечатления.
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