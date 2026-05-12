Встреча, на которой обсудишь психологическую драму «Что гложет Гилберта Грейпа». Гилберт живёт в маленьком городке, работает в продуктовом магазине и заботится о семье. Своей жизни у Гилберта как будто нет, но постепенно привычный уклад начинает трескаться. Разберёшь, как устроена семья Грейпов, где заканчивается долг и начинается собственная жизнь. Поговоришь о том, как город смотрит на семью, и о том, что остаётся за кадром. Поговоришь о темах: — семья и забота: что человек должен тем, кого любит; — маленький город: выбор или приговор; — желание и долг: можно ли хотеть большего и оставаться хорошим; — освобождение от прошлого: что значит двигаться дальше. Уровень английского: от промежуточного (B1) и выше. Фильм нужно посмотреть до встречи дома.