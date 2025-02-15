Группа Твин Пикс представит свой новый пятый альбом, который называется «Что ты делаешь на крыше среди ночи». Также непременно прозвучат все знаковые хиты группы. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.