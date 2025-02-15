Твин Пикс: «Что ты делаешь на крыше среди ночи»
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа Твин Пикс представит свой новый пятый альбом, который называется «Что ты делаешь на крыше среди ночи». Также непременно прозвучат все знаковые хиты группы. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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