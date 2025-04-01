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Thrill Pill

Нижне-Волжская набережная, 1В

Начало:

Завершение:

от 899₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

THRILL PILL делает музыку жанра хип-хоп, рэп и трэп. Тимура обвиняли в обилии пошлости и сквернословит в его песнях, но сам он заявляет, что таким образом выражает протест против современной рэп-индустрии, где всё, по его мнению, буквально пропитано фальшью и неискренностью.

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