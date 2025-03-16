The Starkillers
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Подготовься к безудержному веселью, ведь за бортом уже замаячили волны грядущего мош-цунами. Метал-командос с Дикого Востока скоро в твоём городе. Забудь обо всех проблемах, расправь чёрный флаг и почувствуй себя настоящими пиратами Японского моря.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи