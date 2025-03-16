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  1. Нижний Новгород
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The Starkillers

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Подготовься к безудержному веселью, ведь за бортом уже замаячили волны грядущего мош-цунами. Метал-командос с Дикого Востока скоро в твоём городе. Забудь обо всех проблемах, расправь чёрный флаг и почувствуй себя настоящими пиратами Японского моря.

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