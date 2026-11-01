Посмотришь яркий и музыкальный шедевр Pixar «Тайна Коко» на большом экране, попробуешь мексиканские угощения и разберёшь его размышления о памяти, семье и связи поколений. Что тебя ждёт: · мультфильм на большом экране — пледы, приглушённый свет, уютная атмосфера; · короткий мастер-класс: сделаешь бумажный цветок семпасучиль в память о героях фильма; · дегустация мексиканских угощений: горячий шоколад и лёгкие закуски; · беседа о символизме Дня мёртвых, памяти и музыке как языке, соединяющем прошлое и настоящее; · новые знакомства и тёплые впечатления. Вход: 800 ₽ при регистрации / 1 000 ₽ без регистрации.