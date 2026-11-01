«Тайна Коко» — твоя пауза от суеты
Дом мафии, Алексеевская улица, 13
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Посмотришь яркий и музыкальный шедевр Pixar «Тайна Коко» на большом экране, попробуешь мексиканские угощения и разберёшь его размышления о памяти, семье и связи поколений. Что тебя ждёт: · мультфильм на большом экране — пледы, приглушённый свет, уютная атмосфера; · короткий мастер-класс: сделаешь бумажный цветок семпасучиль в память о героях фильма; · дегустация мексиканских угощений: горячий шоколад и лёгкие закуски; · беседа о символизме Дня мёртвых, памяти и музыке как языке, соединяющем прошлое и настоящее; · новые знакомства и тёплые впечатления. Вход: 800 ₽ при регистрации / 1 000 ₽ без регистрации.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи