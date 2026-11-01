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  1. Нижний Новгород
  2. События

Пилатес под фильмы

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Сумерки», «Отчаянные домохозяйки», «Дневники вампира» — знакомые саундтреки, плавные движения и атмосфера, в которой тело расслабляется, а внутри просыпается та самая энергия. Что тебя ждёт: мягкий пилатес под культовые сцены — без скучных тренировок и давления. Фильм ты выбираешь вместе с другими участниками прямо на месте: голосуете и занимаетесь под то, что победило. Что ты получишь: лёгкость в теле, красивую осанку и глубокое расслабление — плюс ощущение, что ты наконец позаботилась о себе. И настроение героини собственного сериала. Стоимость: Вход: 800 ₽ с репостом / 1 000 ₽ без. Пост: https://vk.ru/art_happy_nn?w=wall-73478688_6726

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