В основе перформанса один из главных инструментов автора проекта, Алисы Шмидт, — падение. «Я люблю падать. Это азартно, в этом адреналин. Но для большинства падение — это ошибка, неловкость, стыд. Что же делать?» — делится Алиса. Крылья здесь — не про ангелов. Они — про ответственность: перед зрителем, перед обществом, перед родителями. Про стремление казаться лучше, прятаться за масками и забывать о своей живой, неидеальной природе. Перформанс «Эти крылья» был создан в рамках программы резиденций для нового поко­ления художниц в «ГЭС-2».