Танцевальный перформанс «Эти крылья»
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
В основе перформанса один из главных инструментов автора проекта, Алисы Шмидт, — падение. «Я люблю падать. Это азартно, в этом адреналин. Но для большинства падение — это ошибка, неловкость, стыд. Что же делать?» — делится Алиса. Крылья здесь — не про ангелов. Они — про ответственность: перед зрителем, перед обществом, перед родителями. Про стремление казаться лучше, прятаться за масками и забывать о своей живой, неидеальной природе. Перформанс «Эти крылья» был создан в рамках программы резиденций для нового поколения художниц в «ГЭС-2».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи