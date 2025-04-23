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  1. Нижний Новгород
  2. События

Танцевальный перформанс «Эти крылья»

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

В основе перформанса один из главных инструментов автора проекта, Алисы Шмидт, — падение. «Я люблю падать. Это азартно, в этом адреналин. Но для большинства падение — это ошибка, неловкость, стыд. Что же делать?» — делится Алиса. Крылья здесь — не про ангелов. Они — про ответственность: перед зрителем, перед обществом, перед родителями. Про стремление казаться лучше, прятаться за масками и забывать о своей живой, неидеальной природе. Перформанс «Эти крылья» был создан в рамках программы резиденций для нового поко­ления художниц в «ГЭС-2».

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