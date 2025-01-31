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Тан_Хо и Твой Космос

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

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от 500₽ до 800₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Тан_Хо - Авторская музыка, живущая внутри философии монотонности бытия: статика внешнего мира, созерцаемая сквозь призму внутреннего шторма. В каждой песне они ищут ответы на вечные вопросы, вскрывают глубинные смыслы и состояния, находят новые мысли в привычных темах, заглядывают в укромные уголки души. Создают сакральное единение с собой через музыку. Твой Космос - Молодая российская рок-группа со звучанием, смешивающим элементы поп-рока и тяжелого рока. В треках группы собраны чувственные и эмоционально насыщенные тексты, вдохновленные загадками и красотой космоса.

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