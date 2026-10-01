ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Сюрреализм в фильмах: подсознание, переложенное на плёнку

Brera, улица Пискунова, 18А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Открытая лекция о кино, где ты поговоришь о том, откуда берёт начало сюрреализм в фильмах и что за этим скрывается. Лекцию проведёт Сергей Разумовский — киножурналист и автор канала «here's to the fools who dream».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сальвадор Дали: Сюрреализм — это я!
Сальвадор Дали: Сюрреализм — это я!

600₽

Завтрак в усадьбе
Завтрак в усадьбе
c
по

2300₽

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни
c
по

2300₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Казимир Малевич. Всё или ничто
Казимир Малевич. Всё или ничто

от 250₽

Пей и рисуй: Маяк
Пей и рисуй: Маяк

2300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи