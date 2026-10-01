Сюрреализм в фильмах: подсознание, переложенное на плёнку
Brera, улица Пискунова, 18А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Открытая лекция о кино, где ты поговоришь о том, откуда берёт начало сюрреализм в фильмах и что за этим скрывается. Лекцию проведёт Сергей Разумовский — киножурналист и автор канала «here's to the fools who dream».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи