Сырно-винная дегустация
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустация сыра и вина с сыроделом Федором Чихалиным и сомелье Екатериной Смычёк. Это будет симбиоз сыра и вина, которого всем так не хватало — этакий творческий дуэт, который никого не оставит равнодушным. В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье Екатерины Смычёк и сыродела Федора Чихалина — 4-5 вин — 5 сыров На мероприятие понадобится предоплата, по поводу которой с тобой свяжется Екатерина Смычёк по почте или телефону ближе к дате проведения.
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