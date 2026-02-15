Сырно-винная дегустация
улица Пискунова, 8
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3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Больше сыра, больше вина. Дегустация сыра и вина с сыроделом Федором Чихалиным и сомелье Екатериной Смычёк. Это будет симбиоз сыра и вина, которого всем так не хватало — этакий творческий дуэт, который никого не оставит равнодушным. Будет очень вкусно, познавательно, приятно и ароматно. В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье Екатерины Смычёк и сыродела Федора Чихалина — 4-5 вин — 5 сыров Рекомендуется не тянуть с бронированием мест.
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