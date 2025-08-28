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Сверхгалактический гипнотический музыкальный театр
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Уникальный вечер с представителями красноярской психоделической рок сцены: «Хэппенинг» и «Мир-I». Сплав гаражного рок-н-ролла и психоделии, где карнавальное шоу встречается с интроспекцией, а магия — с иронией и шутовством. Два таких похожих и разных мира. Местная поддержка — вокально-экспериментальный ансамбль Континенталь. Билеты: 500р без репоста/300р с репостом https://vk.com/wall-232049085_5 Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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