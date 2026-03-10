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Вечеринка в ТагоМаго (SVD22 X Grimdaboys)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 777₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тандем выключает свет в привычной реальности и запускает новую серию событий. Здесь тяжёлый бас становится доспехом, а голос — заклинанием. Рыцари держат руку на мече, а тёмные дивы настраивают частоты. Мрак, пульс, отборный звук до последнего часа. На сцене в эту ночь: Slavnayad Spvrrow Effy Music Exidy Tope2die Erialess Grimmjow Andy Scream Исповедь? Kxalici Soulla Aepotheosis Moonl1gh1 Нож любит тебя Lack of Talent

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