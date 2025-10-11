Summer Of Haze
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 1100₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Заслуженный герой русского рейва, самая мистическая фигура отечественной электронной сцены. Российский продюсер электронной музыки из Тамбова, все также, как и много лет назад, скрывается под маской-банданой и является одним из самых востребованных артистов в своем жанре На входе билеты 1500р Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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