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Summer Jazz

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Круговорот музыки латиноамериканских жанров и джаза. В оригинальных аранжировках прозвучат композиции Бразилии, джазовых стандартов и элементы поп-музыки. Единство музыкального вкуса, любовь к жгучим ритмам и мелодичности жарких стран — это то, что объединяет музыкантов ансамбля «Филиал Бразилии». В руках этих исполнителей музыка не только становится приглашением к танцу, но и окутывает мягким согревающим туманом, рассказывая разные и очень красивые истории любви.

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