Марат Sqwoz Bab — артист с огромным количеством лысеющих братьев, автор гимна троечников и человек переосмысливший анекдот про тракториста. На концертах такого человека в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены. Большая программа, громкие хиты, старые любимые шлягеры, свежие треки и куда без сюрпризов.