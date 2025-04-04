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  1. Нижний Новгород
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Sqwoz Bab

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 7500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Марат Sqwoz Bab — артист с огромным количеством лысеющих братьев, автор гимна троечников и человек переосмысливший анекдот про тракториста. На концертах такого человека в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены. Большая программа, громкие хиты, старые любимые шлягеры, свежие треки и куда без сюрпризов.

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