ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Споём хором

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Даёшь «Jingle Bells» на душевной новогодней антистресс-тусовке. Что тебя ждёт: — Пение любимых новогодних и зимних песен в компании единомышленников — Создание праздничного настроения под чутким руководством опытного хормейстера и команды антистресс-проекта 3.15 — Не нужно уметь петь — главное, желание отдохнуть и повеселиться — Немного полезной теории хорового пения, чтобы звучание было гармоничным — Полный новогодний расколбас! Отпусти все заботы и окунитесь в атмосферу беззаботного веселья Послушать LineUp: https://music.yandex.ru/users/bardinaalexbardina/playlists/1002?ref_id=0D76E969-AAD2-4E63-8AE0-2A424486DF01&utm_medium=copy_link Стоимость: 2000 рублей (до 14 декабря), 2500 рублей (после 14 декабря)

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста