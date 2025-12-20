Споём хором
Варварская улица, 32
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от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Даёшь «Jingle Bells» на душевной новогодней антистресс-тусовке. Что тебя ждёт: — Пение любимых новогодних и зимних песен в компании единомышленников — Создание праздничного настроения под чутким руководством опытного хормейстера и команды антистресс-проекта 3.15 — Не нужно уметь петь — главное, желание отдохнуть и повеселиться — Немного полезной теории хорового пения, чтобы звучание было гармоничным — Полный новогодний расколбас! Отпусти все заботы и окунитесь в атмосферу беззаботного веселья Послушать LineUp: https://music.yandex.ru/users/bardinaalexbardina/playlists/1002?ref_id=0D76E969-AAD2-4E63-8AE0-2A424486DF01&utm_medium=copy_link Стоимость: 2000 рублей (до 14 декабря), 2500 рублей (после 14 декабря)
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