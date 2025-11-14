ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Space jazz. Parolibre

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Parolibre — piano-based трио из Нижнего Новгорода. Коллектив черпает вдохновение в японском нью-джазе, работах Рюити Сакамото, арт-роке и игровых саундтреках. Parolibre трижды становились лауреатами Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival, а также лауреатами премии Первого Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля. В 2024 году у коллектива вышел новый — четвертый альбом kaleidoscope, доступный на основных стримингах.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста