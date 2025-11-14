Parolibre — piano-based трио из Нижнего Новгорода. Коллектив черпает вдохновение в японском нью-джазе, работах Рюити Сакамото, арт-роке и игровых саундтреках. Parolibre трижды становились лауреатами Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival, а также лауреатами премии Первого Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля. В 2024 году у коллектива вышел новый — четвертый альбом kaleidoscope, доступный на основных стримингах.