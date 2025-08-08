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Space jazz. Love is

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Love is — это джазовая программа проекта “Alla breve” (джаз с историями), в которой есть 10 мелодий и 10 историй о любви. О любви сказочной, снисходительной, нежной и страстной, мимолетной и вечной. Некоторые из этих мелодий имеют многолетнюю историю, а другие были созданы совсем недавно. Все они прозвучат в исполнении талантливой певицы Оксаны Корж. Ей будет аккомпанировать пианист и композитор Михаил Зайденберг, который также представит джазовые произведения в своих собственных аранжировках. С каждой композицией связана своя увлекательная история, которую расскажет музыковед Светлана Барбашева. Формат программы предполагает с интерактив с аудиторией, участники проекта готовы ответить на вопросы зрителей и открыты к общению. Для тех, кто любит музыку, особенно джазовую, кто хочет глубже знать и понимать её, и просто насладиться звучанием прекрасных мелодий

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