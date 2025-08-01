Музыка земного и космического. Affair — музыкальный проект автора и мультиинструменталиста Марии Будариной, исполняющий музыку в стиле психоделик-романтизма. Неоклассика, этника, оттенки джаза и психоделик-рока - все это сочетается в композициях группы. Мария Бударина играет на клавишных, укулеле, а также солирует на балалайке, что придает звучанию коллектива неповторимый колорит. Вместе с ней на сцену выйдут: Алексей Бударин — ( проекты Базар, Диктофон, Южный Север ) и Марат Шафеев — (проекты Арарат, Юхим, Kris and Soul band) Приходи насладиться причудливыми мелодическими импровизациями в атмосфере звездного пространства.