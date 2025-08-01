SoundCloud Night
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 790₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Это уже третья тусовка по саундклауд тематике, на ней ты услышишь треки своих любимых исполнителей, а также вживую послушаете некоторых артистов. Line up: — Hood Goth — первыйкороль +special guests
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