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Sonic Wounds

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Отец знакомого работает в Tago)))Mago))). Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать до шкафа за стильным шмотом, отложить деньги на крафтовые напитки и заранее задуматься о проходках. Сейчас едем куда-то в сторону Красной Слободы. Не знаю что происходит, но мне кажется началось. Лайн-ап: J.M. Churchill (mincecore, СПБ) Gabra2 (grindcore, СПБ) Мокруха (sludgecore/power violence, СПБ) Dysthymia (noisegrind, МСК) Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход 500 с репостом https://vk.com/wall-203940015_4569 / 700 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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