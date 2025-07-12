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Сны Миядзаки: концерт при свечах

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В таинственном свете сотен свечей, среди старинных интерьеров DKRT, прозвучат самые пронзительные мелодии из аниме Хаяо Миядзаки. Alta Musica Orchestra оживит музыку Дзё Хисаиси так, что ты услышишь её впервые — будто ветер с холмов Мононоке или шепот духов за спиной. Готов отправиться в путешествие? Виртуозные музыканты под управлением Оксаны Ворошевой не исполняют, а проживают каждую ноту. Их аранжировки — как крылья Хаула: то невесомые и воздушные, то мощные, словно удар дракона.

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