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Сны Миядзаки: концерт при свечах
Большая Покровская улица, 18
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В таинственном свете сотен свечей, среди старинных интерьеров DKRT, прозвучат самые пронзительные мелодии из аниме Хаяо Миядзаки. Alta Musica Orchestra оживит музыку Дзё Хисаиси так, что ты услышишь её впервые — будто ветер с холмов Мононоке или шепот духов за спиной. Готов отправиться в путешествие? Виртуозные музыканты под управлением Оксаны Ворошевой не исполняют, а проживают каждую ноту. Их аранжировки — как крылья Хаула: то невесомые и воздушные, то мощные, словно удар дракона.
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