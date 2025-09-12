слушай экзорцист едет в тур с презентацией альбома «расклады таро для рэперов». слушай экзорцист — андерграунд-рэп исполнитель из Санкт-Петербурга. Жанр: экспериментальный хип-хоп, абстрактный хип-хоп, альтернативный хип-хоп, хорроркор. Первая деятельность была зафиксирована в конце 2012 года. Лицо скрыто маской, вместо голоса используются голосовые движки для аудиокниг. В треках прослеживается мрачная и агрессивная лирика, сменяющаяся душевной вкупе с юмором и самоиронией. Музыкальная стилистика варьируется от бум-бэпа, трэпа и лоуфай хип-хопа до вичхауса и драм-н-бейса. Проект «слушай экзорцист» стал основоположником рэпа голосовых синтезаторов. За время своей деятельности успел записать совместные треки и выступить с Овсянкиным, Сашей Скулом, Kunteynir и другими видными представителями хип-хоп андерграунда.