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слушай экзорцист

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

слушай экзорцист едет в тур с презентацией альбома «расклады таро для рэперов». слушай экзорцист — андерграунд-рэп исполнитель из Санкт-Петербурга. Жанр: экспериментальный хип-хоп, абстрактный хип-хоп, альтернативный хип-хоп, хорроркор. Первая деятельность была зафиксирована в конце 2012 года. Лицо скрыто маской, вместо голоса используются голосовые движки для аудиокниг. В треках прослеживается мрачная и агрессивная лирика, сменяющаяся душевной вкупе с юмором и самоиронией. Музыкальная стилистика варьируется от бум-бэпа, трэпа и лоуфай хип-хопа до вичхауса и драм-н-бейса. Проект «слушай экзорцист» стал основоположником рэпа голосовых синтезаторов. За время своей деятельности успел записать совместные треки и выступить с Овсянкиным, Сашей Скулом, Kunteynir и другими видными представителями хип-хоп андерграунда.

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