Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Что скрывается за манящим классическим фасадом? Спектакль-приключение откроет здание исторической чайной «Столбы» изнутри и поработает с местным сообществом. В спектакле будут задействованы игровые механики, а в центре внимания окажутся проблемы коммуникации — как внутри сообщества, так и между ним и городской локацией. Режиссёр: Иван Куркин Локация: Чайная «Столбы» Адрес: Кожевенная, 11 Внимание, лучше всего надеть удобную обувь. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи