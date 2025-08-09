Что скрывается за манящим классическим фасадом? Спектакль-приключение откроет здание исторической чайной «Столбы» изнутри и поработает с местным сообществом. В спектакле будут задействованы игровые механики, а в центре внимания окажутся проблемы коммуникации — как внутри сообщества, так и между ним и городской локацией. Режиссёр: Иван Куркин Локация: Чайная «Столбы» Адрес: Кожевенная, 11 Внимание, лучше всего надеть удобную обувь. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.