Slamdown Obsession Gig
ул. Почаинская, 21Б
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
FBC и Nauseating при поддержке Surrounded собираются уничтожить всё живое. Слэм, мош, брейкдауны и 100% андерграунд. Проверь себя на прочность. Двери — 19:00 Старт — 19:45 Тебя ждут: FBC (г. Ступино) Slamming Beatdown NAUSEATING (г. Челябинск) Slamming Beatdown SURROUNDED (г. Владимир) Hardcore Билеты на входе: 900р с репостом этой записи (https://vk.com/wall-231259433_18) / 1100р без репоста
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