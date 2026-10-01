Скульптуры. Ты можешь часто их видеть, а знать о ней не очень много. История скульптуры от классических образцов до искусства XXI века: основные направления, материалы и техники, ключевые мастера — Микеланджело, Роден, Бранкузи, Джакометти, Луиза Буржуа, Джефф Кунс, Аниш Капур и другие. От мрамора и бронзы до кинетических конструкций и современных художественных практик — в новом цикле лекций о скульптуре.