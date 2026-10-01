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  1. Нижний Новгород
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Скульптура. Как смотреть и что видеть?

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Скульптуры. Ты можешь часто их видеть, а знать о ней не очень много. История скульптуры от классических образцов до искусства XXI века: основные направления, материалы и техники, ключевые мастера — Микеланджело, Роден, Бранкузи, Джакометти, Луиза Буржуа, Джефф Кунс, Аниш Капур и другие. От мрамора и бронзы до кинетических конструкций и современных художественных практик — в новом цикле лекций о скульптуре.

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