Скульптура. Как смотреть и что видеть?
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Про событие
Скульптуры. Ты можешь часто их видеть, а знать о ней не очень много. История скульптуры от классических образцов до искусства XXI века: основные направления, материалы и техники, ключевые мастера — Микеланджело, Роден, Бранкузи, Джакометти, Луиза Буржуа, Джефф Кунс, Аниш Капур и другие. От мрамора и бронзы до кинетических конструкций и современных художественных практик — в новом цикле лекций о скульптуре.
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