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Shteker

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Теплой весенней ночью приходи в родной дворик на Почаинской встречать делегацию из Петербурга. В гостях — представители северного авангарда — группа TAPENIGHT в амплуа бойкого бэк-ту-бэка с эталонным электро. Локальный саппорт — шоукейс лейбла VOLNA и резидентский состав лейбла SHTEKER в полном комплекте. TAPENIGHT (DJ SET): DIMKA BATARIN, KOTIK GAF, SURF3R1 SHTEKER: VETV, SECRET G, HYPOTHESE, XAN LAUREN, ПOЭТОВ Ц3Х VOLNA: POLNYI OBLOM, DJ NO REGULAR MEAT Ожидается подорожание билетов.

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