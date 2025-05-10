Теплой весенней ночью приходи в родной дворик на Почаинской встречать делегацию из Петербурга. В гостях — представители северного авангарда — группа TAPENIGHT в амплуа бойкого бэк-ту-бэка с эталонным электро. Локальный саппорт — шоукейс лейбла VOLNA и резидентский состав лейбла SHTEKER в полном комплекте. TAPENIGHT (DJ SET): DIMKA BATARIN, KOTIK GAF, SURF3R1 SHTEKER: VETV, SECRET G, HYPOTHESE, XAN LAUREN, ПOЭТОВ Ц3Х VOLNA: POLNYI OBLOM, DJ NO REGULAR MEAT Ожидается подорожание билетов.