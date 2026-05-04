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  1. Нижний Новгород
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щщщиииттт!

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа щщщиииттт! отправляется в большой весенний тур, который приурочен к 10-летию коллектива. щщщиииттт! исполнят все самые важные песни + хиты. щщщиииттт! — это музыка внутренних терзаний и разочарований в самом себе. Благодаря цепким мелодиям и понятным каждому текстам, группа моментально стала одним из главных явлений на отечественной сцене, расширяя с каждым днём географию своих слушателей.

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