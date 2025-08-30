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  1. Нижний Новгород
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Шопен при свечах

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Волшебства и уюта XIX века в пространстве DKRT. Забудь о суете и позволь себе вечер чистой магии, где мерцание свечей, изысканные интерьеры и бессмертная музыка Шопена создадут неповторимую гармонию. Виртуозная пианистка Наталия Железова оживит Шопена с потрясающей глубиной и страстью. Вальсы закружат тебя в танце эмоций, ноктюрны раскроют тайны ночи, а мощь этюдов и сонат заставит сердце биться чаще.

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