Ударная волна дэт-метал скоро накроет Нижний Новгород. Петербургская группа Septory отправляется в большой тур по России, чтобы представить свою новую работу Dawn No More, наполненную атмосферой постапокалипсиса. Тебя ждет техничный, бескомпромиссный, яростный и маскулинный метал для тех, кто не побоится мощи этого напора. В этом году исполняется 20 лет с момента основания Septory. Без сюрпризов и возвращения к уже полюбившимся трекам также не обойдется.