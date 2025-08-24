Будешь смотреть легендарную двулогию фильмов о Семейке Аддамс из 90-х. В программе вечера: Семейка Аддамс (1991) Ценности семейки Аддамс (1993) Черная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи, Гомес Аддамс — очень самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот, однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью «блудного брата»? Двери в 19:00, начало в 19:30 Вход по донатам от 100 Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.