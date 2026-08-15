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Саундхилинг
улица Красная Слобода, 9
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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Проходи, усаживайся поудобнее и готовься к расслабляющему сеансу приятной шумовой и эмбиент-музыки. На сцене: Pkhatkhu Принцесса Цветущего Леса Huh? Radio? Analog Creampie Shteyn Вход: 300 с репостом / 500 без Пост: https://vk.ru/club240784255?w=wall-240784255_2
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